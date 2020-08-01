Турбазы и учреждения допобразования в Тюменской области планируют открыть 15 сентября

| Фото: Верхний бор во ВКонтакте | Фото: Верхний бор во ВКонтакте

Деятельность культурных, спортивных и учреждений дополнительного образования возобновляют работу в Тюменской области с 15 сентября, сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских.

Она уточнила, что школы, ссузы и вузы открываются 1 сентября. Через две недели к ним присоединяются кружки, секции, студии, детско-юношеские спортивные школы. "Пока они готовятся, приобретают необходимое оборудование, разрабатывают маршрутизацию, чтобы развести потоки детей и минимизировать угрозу заражения", - отметила Ольга Кузнечевских.

Также с 15 июля возобновляется деятельность туристических баз, баз отдыха и спа-отелей. Разрешается проведение в регионе всероссийских спортивных мероприятий, тренировочных сборов сборных команд России. Спортсмены старше 18 лет, которые входят в состав сборных команд России, смогут выезжать для участия в тренировочных сборах и всероссийских соревнованиях.

По просьбам тюменцев открываются читальные залы государственных архивов, музеи, концертные залы, читальные залы библиотек. Ольга Кузнечевских подчеркнула, что все они будут работать с соблюдением предписаний Роспотребнадзора. Желающим посетить учреждения нужно заранее уточнить график работы и записаться – количество зрителей будет ограничено.

"Мы оставляем за собой право проводить внеплановые проверки. Нарушения повлекут административную ответственность, поэтому прошу всех внимательно отнестись к соблюдению предписаний Роспотребнадзора", - подчеркнула заместитель губернатора.

Евгения Шевцова