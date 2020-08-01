"Транснефть – Сибирь" провела гидроиспытания резервуара на ЛПДС "Торгили"

Транснефть – Сибирь Транснефть – Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" провело гидравлические испытания резервуара для хранения нефти, строительство которого ведется на линейной производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Торгили" Тюменского управления магистральных нефтепроводов, сообщает пресс-служба компании.

Для проверки емкости на прочность и герметичность использовался метод налива воды с выдержкой под нагрузкой 48 часов. Резервуар был заполнен водой до проектной отметки с предварительным проведением визуального, рентгенографического и ультразвукового контроля сварных соединений. Также выполнено лазерное сканирование для определения соответствия геометрических параметров конструкции требованиям нормативных документов ПАО "Транснефть" и государственных стандартов. По результатам обследований получены положительные заключения.

Строительно-монтажные работы на объекте начались в августе 2019 года. На сегодняшний день полностью выполнены устройство основания и фундамента под резервуар, смонтированы металлоконструкции стенки, днища и кровли резервуара. Установлены кольцевая лестница для подъема на крышу резервуара и площадки, необходимые для безопасного проведения работ по обслуживанию оборудования. Смонтированы системы пенного пожаротушения и водяного охлаждения. Ведется окраска наружной поверхности резервуара, нанесение антикоррозионного покрытия, устройство обвалования, монтаж кабельной эстакады и системы электрохимзащиты.

Новый резервуар объемом 20 тыс. куб. м в диаметре составляет около 46 м, высота емкости – почти 12 м. Строительство обусловлено необходимостью увеличения объема резервуарного парка ЛПДС "Торгили", проект реализуется в рамках программы технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть – Сибирь".

Ввод резервуара в эксплуатацию планируется осенью после проведения комплексного опробования и проверки всех средств и систем на соответствие требованиям промышленной безопасности.