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Более двадцати захоронений ветеранов Великой Отечественной войны привели в порядок молодые тюменцы

Общество, 16:06 29 августа 2020

молодежная администрация Тюмени | Фото: молодежная администрация Тюмени

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Более 20 могил, в том числе двухметровых мраморных надгробий и плит, принадлежащих ветеранам Великой Отечественной войны, привели в порядок члены молодежной администрации Тюмени на кладбище "Червишевское-1".

Ребята вновь провели уборку территорий кладбища и покрасили оградки мест захоронения участников войны. Также к акции присоединилась команда волонтеров Тюмени. Именно благодаря слаженной работе за один день удалось привести в порядок такое большое количество могил, отмечают организаторы.

Дарья Казакова

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# ветераны Великой Отечественной войны , захоронение , молодежная администрация Тюмени

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