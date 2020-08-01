Более двадцати захоронений ветеранов Великой Отечественной войны привели в порядок молодые тюменцы
Далее в сюжете Маленьким тюменцам с ОВЗ показали инклюзивный спектакль "Каштанка"
Более 20 могил, в том числе двухметровых мраморных надгробий и плит, принадлежащих ветеранам Великой Отечественной войны, привели в порядок члены молодежной администрации Тюмени на кладбище "Червишевское-1".
Ребята вновь провели уборку территорий кладбища и покрасили оградки мест захоронения участников войны. Также к акции присоединилась команда волонтеров Тюмени. Именно благодаря слаженной работе за один день удалось привести в порядок такое большое количество могил, отмечают организаторы.
Дарья Казакова