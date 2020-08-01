Тюменцы серебряного возраста все лето учились кататься на роликах

| Фото: Сообщество "Лыжи мечты (г.Тюмень)" ВКонтакте | Фото: Сообщество "Лыжи мечты (г.Тюмень)" ВКонтакте

12 тюменцев старшего поколения встали на ролики благодаря проекту "Лето равных возможностей 55+", запущенному волонтерами и поддержанному Фондом президентских грантов. В дальнейшем, по задумке руководителя проекта, активиста штаба серебряных добровольцев Веры Тухватуллиной, они будут помогать в реабилитации и социализации детей с ОВЗ. Такое в Тюменской области проводится впервые.

Участники "Лета равных возможностей 55+" тренировались с профессиональными инструкторами по роллер-спорту на улицах и в городских парках, в дождливую и ветреную погоду занимались на территории крытого скейт-парка на Воронинских горках. Итогом проекта станут соревнования, в котором серебряные волонтеры выступят организаторами и участниками вместе с особенными детьми и их родителями, пояснила Вера Тухватуллина.

Тренировки начались с послаблением режима самоизоляции, в конце июля. Авторы проекта отмечают, что освоить ролики не так-то просто - нужно иметь большую силу воли и приложить множество усилий, чтобы перебороть свой страх. Существует также устоявшееся мнение, что активные виды спорта не подходят людям старшего поколения, потому что это требует много моральных и физических сил, которые лучше потратить на дачу, внуков или поход в поликлинику. Но участники "Лета равных возможностей 55+" ломают этот стереотип и на своем примере показывают, что активными видами спорта может заниматься каждый.

Первые впечатления у всех были разными: кто-то отмечал, что кататься на роликах - это как учиться заново ходить, но каждый получал заряд адреналина и позитивных эмоций, благодарил тренеров за терпение, доходчивые объяснения и поддержку. Один из новоиспеченных роллеров, Александр давно занимается лыжами: сначала это были беговые лыжи, потом горные. Но этого ему показалось мало и летом 2020 года он решил освоить ролики. После нескольких занятий он уже показывал отличные результаты и уверенно стоял "на колесах".

Партнером проекта "Лето равных возможностей 55+" выступает благотворительное общественное движение Тюменской области "Подари ребенку праздник", тренировки проходили при поддержке центрального офиса программы терапевтического спорта "Лыжи мечты".

Дарья Казакова