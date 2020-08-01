Тюменцев с ограниченными возможностями здоровья приглашают сыграть в текбол

| Фото: Тюменской областной региональной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" | Фото: Тюменской областной региональной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

Сыграть в необычный вид спорта предлагают тюменцам с ОВЗ 28 августа. Регистрация на городское спортивное мероприятие "Текбол - для всех!" продлится до 26 августа.

Как сообщают в тюменском филиале "Всероссийского общества инвалидов", состязание пройдет в рамках полезной программы окружного форума добровольцев "Добро за Уралом". Это первое городское спортивное событие для людей с ограниченными возможностями здоровья различных возрастных и нозологических групп. Цель проведения мероприятия - сделать текбол адаптивной, реабилитационной спортивной дисциплиной для особых спортсменов и популярным видом спорта в Тюменской области.

Текбол включает в себя пять подвидов: непосредственно текбол (для футболистов), текис (игра пляжными ракетками и теннисным мячом), текпонг (настольный теннис), кветч (для любителей гантбола) и текволей (игра для волейболистов). Участники, разделившись на команды, смогут сыграть в два подвида текбола. По результатам всех игр определят и наградят победителей.

Игры пройдут на специально разработанных столах с изогнутыми бортами, что позволит получить правильный отскок мяча, избежать травм и держать социальную дистанцию. Регистрация на мероприятие - по ссылке. Игры пройдут с 11 до 14 часов на спортивной уличной площадке гимназии №21 в Тюмени (ул. Орджоникидзе, 49). Напомним, здесь оборудование для текбола установили в июле 2020 года.

Организаторы состязания: опорный центр инклюзивного добровольчества Тюменской области при ТООО "Всероссийское общество инвалидов"; региональная организация "Федерация спорта лиц с ПОДА", инклюзивный клуб общения инвалидов "Горизонт", спортивный клуб по текболу Тюмени.

Дарья Казакова