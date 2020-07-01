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Тюменских спортсменов с инвалидностью приглашают освоить текбол

Спорт, 16:00 19 июля 2020

Фото из группы областной региональной организации Всероссийского общества инвалидов во ВКонтакте

Оборудование для игры в текбол установлено на спортивной площадке гимназии №21 в Тюмени. Попробовать себя в новом виде спорта могут все желающие с инвалидностью - площадка доступна даже для спортсменов на коляске.

Текбол - относительно новая спортивная игра с мячом. Он сочетает элементы футбола и настольного тенниса. Оборудование для игры включает специальный стол с изогнутыми бортами. Он формирует правильный отскок мяча, помогает спортсменам избежать травм и держать социальную дистанцию.

Как рассказал инициатор развития текбола в Тюмени Шамиль Герейханов, в России спорт стал популярен около двух лет назад, а вот в Европе и Америке по этому виду спорта уже проходят чемпионаты. Спортсменам с инвалидностью текбол полезен не только как игра, но и как реабилитационная дисциплина. Он развивает координацию движений и технику приема мяча. Играть в текбол можно с друзьями. коллегами или собрать собственную команду. Присоединиться к текболу могут все желающие старше 12 лет.

В планах Шамиля Герейханова популяризировать текбол в Тюмени и проводить тек-игры по другим направлениям этого вида спорта. Подробнее узнать об этом и присоединиться можно в группе во Вконтакте или Инстаграме. Связаться с Шамилем Герейхановым можно по электронной почте teqball_72@mail.ru.

Евгения Шевцова

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