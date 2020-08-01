Маленьким тюменцам с ОВЗ показали инклюзивный спектакль "Каштанка"

| Фото: Центр семейного чтения имени А. С. Пушкина | Фото: Центр семейного чтения имени А. С. Пушкина

Спектакль для детей с ОВЗ о дружбе человека и собаки по рассказу Антона Павловича Чехова "Каштанка" показал инклюзивный кукольный театр "Книжкоград". Мероприятие проходило на открытой площадке перед библиотекой имени Пушкина под эгидой проекта "Тюменское лето".

Как сообщили в библиотеке, ребята не только смогли увидеть настоящее представление, но и приняли активное участие в спектакле: они смогли почувствовать запах деревянной стружки из мастерской столяра Луки Александровича, сыграли в детском оркестре эпизод появления полка солдат, испугавших маленькую собачку, помогли Каштанке подняться на галерку цирка, где ее ждали прежние хозяева. В конце представления зрителей ждал сюрприз: появление настоящей маленькой собачки.

Спектакль сопровождался комментариями и иллюстрациями к незнакомым словам, которые демонстрировали на стилизованной старинной шарманке. Атмосферу чеховского времени воссоздавали костюмы актеров и реквизит спектакля. Большую помощь в проведении представления оказали волонтеры – студенты кафедры возрастной физиологии, специального и инклюзивного образования ТюмГУ.

Проект реализуется на средства гранта второго этапа конкурса #ТворитьДоброПросто, организованного координационным ресурсным центром Добровольческого движения Тюменской области.

Дарья Казакова