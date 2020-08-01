Более двадцати человек собрал первый турнир по текболу в Тюмени

| Фото: из сообщества Опорного центра инклюзивного добровольчества при Тюменской организации инвалидов | Фото: из сообщества Опорного центра инклюзивного добровольчества при Тюменской организации инвалидов

Более 20 человек сразились в первом спортивном турнире для людей с ограниченными возможностями здоровья по игре в текбол на спортивной площадке гимназии №21, сообщает Опорный центр инклюзивного добровольчества при Тюменской организации инвалидов.

После мастер-классов от тренеров и главного судьи, пробной тренировки, состоялась жеребьевка, где участники разделились на команды, заняв свои позиции за игровыми столами — партии играли два на два. Всего спортсменам было предложено сыграть в два подвида текбола — текис (теннис пляжными ракетками и зеленым мячом) и текволей (волейбол). Как признались некоторые спортсмены, например, Надежда Яткина, теннисную ракетку ей приходилась держать и раньше, но все-таки текис — это совершенно другое, ведь игра проходит за непривычным, с изогнутыми бортами, столом, и соперничество идет парное — ты должен быть сфокусирован не только на соперниках на другом конце, но и на своем партнере.

А вот Татьяна Скворцова с пляжной ракеткой в руках чувствовала себя легко и свободно. "Я абсолютно не теннисист. Моя стихия — это танцы на колясках, поэтому я не думала кого-то обыграть — просто получала удовольствие от игры, от общения с людьми", — призналась она.

Все 22 участника состязаний получили грамоты и приятные подарки.

Идея проведения новой дисциплины, включающей в себя пять подвидов (текбол, текис, текволей, текпонг, кветч), в рамках форума добровольцев пришла опорному центру инклюзивного добровольчества Тюменской области при Тюменской региональной организации инвалидов. Основатель нового спортивного направления текбол Шамиль Герейханов предложение совместного турнира с удовольствием поддержал и пригласил участников в дальнейшем приходить на тренировки. Занятия проходят ежедневно на площадке гимназии №21.

Отметим, игра прошла в рамках Полезной программы окружного форума добровольцев "Добро за Уралом".