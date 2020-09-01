Ученики младших классов начали получать бесплатное горячее питание

| Фото: edu.gov.ru/ | Фото: edu.gov.ru/

Дети, обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, должны быть не менее одного раза в день быть обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком. С 1 сентября в РФ начинает действовать закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации", сообщает пресс-служба Госдумы.

Питание осуществляется за бюджетные средства, регионы получат на эти цели субсидии из федерального бюджета.

Родители должны написать заявление на предоставление бесплатного горячего питания в соответствии с требованиями местных нормативно-правовых документов и локальных актов образовательной организации.

Ученики получают бесплатное горячее питание в зависимости от режима обучения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком, а второй — обедом.

Закон четко прописывает требования к детскому питанию. Оно должно быть здоровым — при производстве продукции для детского питания не должно использоваться сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.

В меню не допускается включать повторно одни и те же блюда в течение одного дня и двух последующих дней.

Родители могут давать предложения по составу школьного меню, участвовать в мониторинге качества питания.