Тюменские спасатели выезжали на поиски заблудившихся в лесу трижды за сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три раза выезжали спасатели и сотрудники пожарно-спасательных частей на поиски заблудившихся в лесу людей в Тюменской области 1 сентября.

Первый вызов поступил из Голышмановского городского округа в 10 часов. В 3 км от дер. Лопушина потерялись женщины. "Практически целый день сотрудники 110-й пожарно-спасательной части оказывали помощь в поисках заблудившихся женщин. В 17 часов они были найдены", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Второй случай произошел в Тюменском районе. Звонок поступил в 16 часов 50 минут. В дер. Железный перебор потерялась женщина. "Ее искали на квадроцикле. На самом деле она не так далеко и ушла. Муж пропавшей не стал уезжать от назначенного места, ждал ее полтора часа, но она не подошла. Мужчина решил вызвать спасателей. Пропавшую быстро нашли, с ней все в порядке", — добавил начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Кроме сотрудников ТОСЭР в поисках женщины участвовали и полицейские.

Также искали супружескую чету в районе оз. Лебяжье в Тюменском районе. Вызов поступил в 20 часов 30 минут. На поиски потерявшихся в лесу у спасателей ТОСЭР ушло чуть более часа. В 21 час 52 минуты завершили поисковые работы. "В лесу потерялись мужчина и женщина. Они смогли прислать нам координаты, где находятся. Мы приехали на грунтовую дорогу, с помощью сигнально-громкоговорительных устройств сориентировали их и вывели. Все живы, здоровы", — рассказал Евгений Булкин.

Инна Пахомова