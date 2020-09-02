Акция "Кило надежды" стартовала в Тобольске

| Фото: Центр реализации молодежных и профилактических программ Тобольск | Фото: Центр реализации молодежных и профилактических программ Тобольск

Благотворительная акция "Кило надежды" проходит в Тобольске, сообщает городской центр реализации молодежных и профилактических программ.

Тоболякам предлагают принять участие в сборе корма, пеленок, наполнителя для бездомных животных. Сухой корм, паучи, консервы, крупы, наполнители, одноразовые пеленки можно оставить в пункте сбора "Кило надежды" по адресу: 9 мкр, д. 3б, пом. 136. Корм и вещи будут переданы в фонд "Пес и Кот", центр помощи бездомным животным "Право на жизнь", группу "Собачье счастье".

Акция продлится до конца ноября. Все участники акции получат памятные подарки и благодарственные письма от центра добровольческого движения Тобольска.