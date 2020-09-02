Шахматист и депутат Анатолий Карпов встретился с тоболяками

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

Шахматист, международный гроссмейстер, депутат Государственной думы Анатолий Карпов побывал с рабочим визитом в Тобольске 2 сентября. Он посетил школы города, пообщался с воспитанниками шахматных клубов, побывал в музее.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

Анатолию Карпову представили новый скульптурно-мемориальный комплекс "Тоболяков Бессмертный полк" и выставку, посвященную сказке Петра Ершова.

"В музее открылась выставка иллюстраций "Главная сказка Сибири", ключевой персонаж которой Конек-горбунок. Автор Ольга Трофимова, главный художник Тобольского театра. Было бы здорово в будущем разместить работы на наших остановочных комплексах, что бы их могли увидеть все желающие", - отметил Афанасьев.

Депутат Госдумы Анатолий Карпов и секретарь ТРО ВПП "Единая Россия" Андрей Артюхов встретились с многодетной семьей Шаховцевых. Им передали планшет и школьные принадлежности.

"Положительно решился вопрос с присоединением смежного земельного участка. Документы подписаны, теперь семья имеет возможность расширять свои владения для более комфортного проживания", - сказал глава Тобольска.

Анжела Лебедева