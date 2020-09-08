Тюменские НКО решат управленческие кейсы на чемпионате "Разумеется"

| Фото: группа чемпионата "Разумеется" ВКонтакте | Фото: группа чемпионата "Разумеется" ВКонтакте

Стартовала регистрация команд на чемпионат по решению управленческих кейсов в НКО "Разумеется". На соревновании по профессиональному мастерству сотрудники и волонтеры общественных организаций, молодежных объединений и инициатив приобретают опыт выхода из кризисных ситуаций, а также получают практически применимые инструменты и консультируются у лучших управленцев и экспертов некоммерческого сектора, сообщают организаторы.

Соревнование проходит в три этапа. Первый отборочный тур пройдет онлайн с 21 сентября по 1 октября. Командам нужно зарегистрироваться на сайте ngochallenge.ru до 30 сентября. Зарегистрированным командам на электронную почту придет кейс - задание для решения. Чтобы иметь больше времени на решение первого кейса, организаторы рекомендуют регистрироваться до 21 сентября.

Второй тур состоится 24 октября одновременно в девяти городах: Архангельске, Москве, Новосибирске, Перми, Санкт-Петербурге, Челябинске, Красноярске и Ярославле. Участники из других городов смогут присоединиться к нему дистанционно.

Сильнейшие команды попадут в финал в конце ноября — начале декабря.

"В этом году кейсы чемпионата будут посвящены управлению рисками и выходу из кризиса — тому, с чем мы все столкнулись в этом году. Каждый год кейсы чемпионата основаны на реальных ситуациях, в которых оказались общественные организации и благотворительные фонды из разных регионов. И каждый год немало участников пишут нам: “Мы узнали организацию в кейсе, она из нашего города!”. Все потому, что это вещи, с которыми сталкиваемся все мы. Именно поэтому участие в чемпионате — бесценный опыт", — рассказала координатор чемпионата "Разумеется" Анна Фадеева.

Подробности можно узнать в социальных сетях проекта ВКонтакте и Фейсбук.

Контакты для дополнительных вопросов - info@ngochallenge.ru, 8(912)599-43-93 – координатор Чемпионата Анна Фадеева.