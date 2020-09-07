В Уватском районе 169 человек приняли участие в выборах депутатов двух уровней

| Фото: Даниил Савиных | Фото: Даниил Савиных

104 человека приняли участие в выборах депутатов в районную думу и 65 жителей Уватского района смогли отдать голос за депутатов сельских поселений во время досрочного голосования, которое началось со 2 сентября.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила председатель территориальной избирательной комиссии №23 Уватского района Елена Герасимова.

13 населенных пунктов Уватского района отнесены к категории труднодоступных. Со 2 сентября здесь успели проголосовать 32 избирателя. К избирателям этих территорий члены комиссий добираются на самолете и моторных лодках.

"Всего 19 избирательных участков и одна территориальная в Уватском районе работают со 2 сентября. По выборам депутатов в районную думу проголосовали 104 человека и в сельские думы – 65 человек. Все проголосовавшие предоставили документ, подтверждающий, что 13 сентября, в Единый день голосования они по уважительной причине не смогут прийти на избирательный участок", - рассказала председатель ТИК.

111 депутатских мандатов предстоит выбрать жителям Уватского района. Зарегистрировались на участие в выборах 234 человека: 111 от партии "Единая Россия", восемь – "Справедливая Россия", один – КПРФ, 18 – ЛДПР, 96 – самовыдвиженцы.

В избирательных комиссиях района организовано дежурство по досрочному голосованию. Члены комиссий получают бюллетени, средства индивидуальной защиты, работают со списками избирателей.

"Члены участковых избирательных комиссий работают в масках, перчатках, обрабатывают поверхности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - говорит Елена Герасимова. - 13 сентября у участков для голосования самодеятельные артисты организуют небольшие концерты, где-то будет просто играть музыка. Предприниматели развернут ярмарку".

Анжела Лебедева