Тюменских школьников ждут на уроках зоограмотности

| Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

Курс по обращению с домашними питомцами смогут пройти школьники Тюмени, Ишима и Тобольска. 11 сентября организаторы проекта проведут встречу в Тобольске, а 12 — в Ишиме, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Ребята узнают, как допустить меньше ошибок в воспитании и взаимодействии с животными на улице. Проект "Три касания" находится на стадии подготовки волонтеров, кинологов и ветеринаров к проведению зооуроков в общеобразовательных учреждениях.

Разработана специальная образовательная программа. Участников знакомят с логикой составления планов уроков, обучают взаимодействию с гиперактивными и пассивными учениками. Ведется разбор ситуаций, которые могут возникнуть с аудиторией, незнакомой с зоотемой. Приобщиться к команде зоопросветителей можно по ссылке.

"Помощью животным занимаются многие, но мало кто занимается повышением уровня зоограмотности. Между тем, это не менее важно, ведь животные попадают на улицу именно из-за недостаточной информированности своих хозяев", — комментирует руководитель проекта Владислав Сиюткин.