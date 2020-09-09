Жители тобольской деревни обнаружили послание из прошлого века

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Послание потомкам обнаружили рабочие, когда разбирали старую котельную в дер. Епанчина, сообщает администрация Тобольского района.

Стеклянную бутылку, внутри которой была запечатана рукопись, нашли в стене сооружения. Письмо написано 23 февраля 1963 года. Его авторы – 37 выпускников средней школы.

Послание написано на татарском языке. Молодые люди рассказывают о том, что в день Красной Армии они вспоминают подвиг своих отцов в годы Великой Отечественной войны, чтят память погибших земляков. Пишут и о том, как тяжело жилось их матерям и бабушкам во время войны.

Выпускники желают потомкам не знать жестокости, всем народам жить в мире и согласии.

"Это письмо мы передадим в фонд нашего школьного музея, который является в деревне центром военно-патриотического воспитания. Послание дополнит экспозицию, посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - рассказала заведующая епанчинской начальной школой Альбина Мухаметдинова.

Сейчас на месте котельной, которая находилась около школы, разбита цветочная клумба.