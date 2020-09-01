Водитель иномарки въехал в ограждение кладбища в Тюмени
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Водитель автомобиля Hyundai Getz въехал в ограждение кладбища в районе перекрестка улиц Дружбы и Ветеранов Труда в Тюмени 11 сентября.
"Водитель 1977 года рождения въехал в ограждение кладбища и получил небольшую травму", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Обстоятельства выясняются. На месте работали медики.
Инна Пахомова