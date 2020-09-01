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Водитель иномарки въехал в ограждение кладбища в Тюмени

Происшествия, 11:55 11 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водитель автомобиля Hyundai Getz въехал в ограждение кладбища в районе перекрестка улиц Дружбы и Ветеранов Труда в Тюмени 11 сентября.

"Водитель 1977 года рождения въехал в ограждение кладбища и получил небольшую травму", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства выясняются. На месте работали медики.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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