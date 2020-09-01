В Каскаре капитально отремонтировали центр культуры и досуга "Юность"

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

В центре культуры и досуга "Юность" в селе Каскара Тюменского района завершили капитальный ремонт.

Во время рабочей поездки по муниципалитету губернатор Тюменской области побывал в обновленном учреждении 10 сентября, осмотрел все помещения и назвал результат капитального ремонта достойным.

В построенной в 1983 году "Юности" капитальный ремонт был начат в 2017 году. Тогда на средства областного бюджета заменили кровлю, обновили концертный зал и прилегающие помещения на первом этаже, заменили в них окна, двери и инженерные коммуникации. Затем с июня 2019 года уже в рамках нацпроекта "Культура" был капитально отремонтирован цоколь, входные группы, проведены внутренние общестроительные работы, заменены системы водоснабжения, отопления, вентиляции, электричества и освещения, видеонаблюдения, связи и охранно-пожарной сигнализации. На инструменты и оборудование для базирующихся в здании библиотек и школы искусств расходовали средства из регионального и федерального бюджетов.

Все материалы, использованные при реконструкции здания, отвечают запросам специфики и безопасности. Например, в танцевальном классе на полу – специальный линолеум с необходимым запасом прочности, зеркала при ударе не посыплются осколками, а только треснут и останутся на своем месте. В кабинетах с музыкальными инструментами установлены увлажнители воздуха, а для развития направления компьютерного дизайна закуплены ноутбуки и планшеты. Любителей декоративно-прикладного искусства ждут ткацкие станки, швейные машинки и гончарные круги, будущих художников – мольберты и мобильные этюдники для пленэров. Ремонт позволил решить давнюю проблему с нехваткой туалетных комнат и раздевалок для хореографического отделения.

В библиотеке появились рабочие места с доступом к интернету, в том числе к фондам национальной электронной библиотеки, удобные кресла-мешки и даже игровая приставка PS4. По словам начальника управления по культуре администрации Тюменского района Андрея Неугодникова, библиотека востребована у местных жителей: в первом квартале 2020 года ее посетили более 1 тыс. человек.