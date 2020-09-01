  • 12 сентября 202012.09.2020суббота
  • USD74,8896
    EUR88,6768
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы стали чаще жениться после пандемии

Общество, 08:29 12 сентября 2020

фото управление ЗАГС Тюменской области | фото управление ЗАГС Тюменской области

В августе узаконили свои отношения 1 464 пары, в том числе 898 – в Тюмени. Такова статистика регионального управления ЗАГС.

В Тюменском районе в августе прошло 147 бракосочетаний, в Тобольском – 110, в Ишимском – 86, в Ялуторовском – 39, в Заводоуковском – 37. Меньше всего женились в Викуловском районе, где прошло три свадьбы, в Нижнетавдинском и Сладковском районах, где было по четыре торжества. В Сорокинском районе сыграли пять свадеб.

Обычно август устанавливает рекорд года по свадьбам. В прошлом году, в частности, зарегистрировано 1 692 новых семьи, в том числе 1 024 – в Тюмени. Нынешний год не стал исключением, несмотря на ограничительные меры. В июле 2020 года 1 386 пар связали себя узами брака, в июне образовалось 985 семей, пишет "Вслух.ру".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЗАГС , свадьба

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:29 12.09.2020Тюменцы стали чаще жениться после пандемии
19:12 11.09.2020Тюменских дизайнеров и архитекторов приглашают в профессиональную ассоциацию
18:43 11.09.2020ВТБ Лизинг предлагает новый Land Rover Defender
18:32 11.09.2020Новую школу в Уватском районе введут до конца 2020 года