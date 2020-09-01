Тюменцы стали чаще жениться после пандемии

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В августе узаконили свои отношения 1 464 пары, в том числе 898 – в Тюмени. Такова статистика регионального управления ЗАГС.

В Тюменском районе в августе прошло 147 бракосочетаний, в Тобольском – 110, в Ишимском – 86, в Ялуторовском – 39, в Заводоуковском – 37. Меньше всего женились в Викуловском районе, где прошло три свадьбы, в Нижнетавдинском и Сладковском районах, где было по четыре торжества. В Сорокинском районе сыграли пять свадеб.

Обычно август устанавливает рекорд года по свадьбам. В прошлом году, в частности, зарегистрировано 1 692 новых семьи, в том числе 1 024 – в Тюмени. Нынешний год не стал исключением, несмотря на ограничительные меры. В июле 2020 года 1 386 пар связали себя узами брака, в июне образовалось 985 семей, пишет "Вслух.ру".