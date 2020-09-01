Тюменцы могут исполнить песни военных лет на Масловском взвозе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Песни военных лет могут исполнить тюменцы на просветительской акции "Нам доверена память", которая началась на Масловском взвозе в Тюмени 12 сентября.

"Мы предлагаем людям спеть песни из нашего репертуара. Все желающие могут взять со стола папки со словами. Мы с небольшим оркестром создаем звуковое сопровождение. Все поют. У всех хорошее настроение, люди заряжаются положительными эмоциями на весь день", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" гитарист Тимофей Поздин.

На этой площадке тюменцы охотно поют такие песни как "Смуглянка", "Катюша", "Три танкиста", "Темная ночь" и другие известные композиции.

Ансамбль из пяти человек – представители областного поискового центра. "Впридачу мы все одноклассники. У всех музыкальные навыки. Из одной школы пришли в поисковый центр. Там основали мини-оркестр ", – добавил Тимофей Поздин.

Мини-оркестр будет радовать горожан на Масловском взвозе до 18 часов.

Напомним, акция "Нам доверена память" продлится до 18 часов 12 сентября.

Инна Пахомова