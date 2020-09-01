  • 12 сентября 202012.09.2020суббота
  • USD74,8896
    EUR88,6768
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы могут исполнить песни военных лет на Масловском взвозе

Общество, 12:16 12 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Песни военных лет могут исполнить тюменцы на просветительской акции "Нам доверена память", которая началась на Масловском взвозе в Тюмени 12 сентября.

"Мы предлагаем людям спеть песни из нашего репертуара. Все желающие могут взять со стола папки со словами. Мы с небольшим оркестром создаем звуковое сопровождение. Все поют. У всех хорошее настроение, люди заряжаются положительными эмоциями на весь день", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" гитарист Тимофей Поздин.

На этой площадке тюменцы охотно поют такие песни как "Смуглянка", "Катюша", "Три танкиста", "Темная ночь" и другие известные композиции.

﻿

Ансамбль из пяти человек – представители областного поискового центра. "Впридачу мы все одноклассники. У всех музыкальные навыки. Из одной школы пришли в поисковый центр. Там основали мини-оркестр ", – добавил Тимофей Поздин.

Мини-оркестр будет радовать горожан на Масловском взвозе до 18 часов.

Напомним, акция "Нам доверена память" продлится до 18 часов 12 сентября.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Великая Отечественная война , песни , поисковики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:45 12.09.2020Портал "Стена Памяти" презентуют тюменцам на набережной Туры
13:43 12.09.2020Тюменцы могут проверить знания об истории города в годы войны на викторине
13:26 12.09.2020Тюменский режиссер представит концепцию документального сериала Тимуру Бекмамбетову
13:24 12.09.2020Экспозиция на набережной расскажет об истории экипажей найденных самолетов