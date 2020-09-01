Около сорока мотоциклистов проверили инспекторы в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Около 40 мотоциклистов проверили инспекторы мотовзвода полка ДПС в Тюмени 13 сентября. Выявлено 18 нарушений правил дорожного движения, сообщает региональная Госавтоинспекция.

“Мотосезон в Тюмени еще не закончен, мотоциклисты продолжают нарушать правила, создавая аварийные ситуации на дорогах. Пять полицейских-мотоциклистов останавливали каждого водителя мотоцикла на отдельном участке улично-дорожной сети”, — сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что четверо водителей управляли мотоциклами без прав. Двухколесный транспорт увезли на специальную стоянку. У пятерых водителей мотоциклов не было страховых полисов ОСАГО. Три мотоциклиста ездили без шлемов. Еще пять водителей мотоциклов грубо нарушили правила, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора или не остановившись перед стоп-линией.

В 2020 году в Тюмени произошло 31 дорожно-транспортных происшествие с участием мотоциклистов. Два человека погибли, 35 получили травмы.

“ДТП с участием мотоциклов считаются опасными для их водителей, которые не защищены, как автомобилисты, корпусом транспорта. Любой контакт мотоциклиста с асфальтом или автомобилем на большой скорости, которую практикуют эти участники дорожного движения, может стать фатальным”, — предупредили в региональной Гоставтоинспекции.