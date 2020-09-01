Победители международного математического турнира получат стипендии и призы

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

За именные стипендии и ценные призы поборются ученики девятых-одиннадцатых классов на VII Международном конкурсе по математике "Я решаю!". Он стартовал 7 сентября, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

В конкурсе могут принять участие ребята из России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Он пройдет в три этапа. Первый онлайн-тур продлится до 8 ноября. Участники должны к этому сроку зарегистрироваться на сайте конкурса и решить восемь авторских задач. Им также доступны тренировочные задания.

Второй онлайн-тур пройдет 16 ноября — 1 декабря 2020 года. Третий очный финальный тур состоится в инновационном кластере "Технополис GS" 30-31 января 2021 года.

Победители среди 9 и 10 классов получат ценные призы — электронную технику, а также возможность без экзаменов поступить в президентский физико-математический лицей № 239.

Сильнейшие 11-классники получат годовую именную стипендию при поступлении в вуз на специальность в области высоких технологий.