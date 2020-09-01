Итоги флешмоба "Арбузная душа" подвели в Тюменском районе

| Фото: Молодежный центр "Поколение" Тюменского района | Фото: Молодежный центр "Поколение" Тюменского района

Флешмоб "Арбузная душа" в Тюменском районе стартовал 11 сентября. В нем приняли участие 12 семей района и члены волонтёрских отрядов. Итоги флешмоба, который проходил в рамках ежегодного проекта "Арбузник на 5+", подвели 15 сентября.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила специалист по работе с молодежью Молодежного центра "Поколение" Тюменского района Диана Аминова.

"Проект "Арбузник на 5+" проходит каждый год. Но в этот раз он реализуется в онлайн-формате. Волонтёры регионального благотворительного общественного движения "Подари ребёнку праздник" создали данный проект для тех ребят, которые больше всего нуждаются в небольшом празднике. Каждое событие нацелено на то, чтобы дети с улыбкой на лице попрощались с летним каникулами и настроились на новый учебный год", - рассказала она.

Участникам флешмоба нужно было ответить на 30 вопросов тематической викторины. Например, как слово "арбуз" переводится с тюркского языка. Какое место считается родиной арбуза. В какой стране поставлены памятники арбузу.

Победителем викторины стала Зарина Бузаева, которая набрала 13 баллов из 30. Второе место у Гульфии Бабшановой, которая записывает для всего Тюменского района рецепт варенья из арбузной кожуры. Третье место у Вероники Тусмановой.

Для участия во флешмобе "Арбузная душа" жителям Тюменского района предложили поделиться интересными фотографиями с арбузами в группе организаторов во ВКонтакте.

Победителем в номинации "Самое креативное фото с арбузом" признана семья Бабшановых, Муллашинское муниципальное образование. В номинации "Самое семейное фото с арбузом" победа досталась семье Мочаловых из Мальково. В номинации "Самое забавное фото с арбузом" победила семья Мухамедзяновых из дер. Янтык.

Победители и призеры получат дипломы и подарки от организаторов.

Анжела Лебедева