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В Тюмени учебную организацию оштрафовали за взятку чиновнику

Происшествия, 18:27 15 сентября 2020

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменскую организацию оштрафовали на 1 млн рублей за дачу взятки чиновнику, сообщает прокуратура Тюменской области.

Руководительница Сибирского учебного центра СПАС в апреле 2019 года через посредника передала взятку в размере 109 тыс. рублей председателю комитета образования Ялуторовска за содействие в заключении договоров на оказание услуг по повышению квалификации работников образовательных учреждений.

Прокуратура области возбудила в отношении организации административное дело. По результатам его рассмотрения судья оштрафовал организацию на 1 млн рублей.

Уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета образования администрации Ялуторовска по обвинению в получении взятки рассматривается в Заводоуковском районном суде.

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# взятка

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