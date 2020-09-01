В Тюмени учебную организацию оштрафовали за взятку чиновнику

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменскую организацию оштрафовали на 1 млн рублей за дачу взятки чиновнику, сообщает прокуратура Тюменской области.

Руководительница Сибирского учебного центра СПАС в апреле 2019 года через посредника передала взятку в размере 109 тыс. рублей председателю комитета образования Ялуторовска за содействие в заключении договоров на оказание услуг по повышению квалификации работников образовательных учреждений.

Прокуратура области возбудила в отношении организации административное дело. По результатам его рассмотрения судья оштрафовал организацию на 1 млн рублей.

Уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета образования администрации Ялуторовска по обвинению в получении взятки рассматривается в Заводоуковском районном суде.