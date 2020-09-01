В тюменских поликлиниках меняют алгоритм работы, чтобы избежать очередей

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

На очереди в городских поликлиниках стали чаще жаловаться тюменцы в соцсетях и на горячую линию областного депздрава. Многие возмущаются, что получить первичную медпомощь стало сложнее, особенно часто упоминают 8, 12 и 17 поликлиники Тюмени.

Что предпринимают власти, чтобы разгрузить очереди в медучреждениях, рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова.

"Нагрузка действительно возросла: это связано с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, началом вакцинации, возобновлением профилактических осмотров и диспансеризации. Также эпидсезон этого года усложняет коронавирус – заболеваемость сохраняется. Из общего штата поликлиник выведены бригады неотложной помощи, которые работают с ковидными пациентами. Иногда уходят на больничные и сами врачи", - пояснила Татьяна Новикова.

Обстановку в каждой поликлинике оценила работая группа областного департамента. Везде организованы фильтры: вход для пациентов с признаками ОРВИ и здоровых отдельный. Обязательна термометрия, обработка рук антисептиком, масочный режим. Пациентам с повышенной температурой рекомендуют вернуться домой и вызвать бригаду неотложной помощи.

Так как нагрузка на неотложку тоже возросла, работу бригад продлили до 24 часов. При необходимости врачи выезжают даже ночью. В кабинеты доврачебной помощи привлекли 67 студентов шестого курса Тюменского медуниверситета. В ближайшее время на помощь придут ординаторы, они станут вести прием.

Для желающих поставить прививку от гриппа организовали выездные вакциномобили: укол можно получить, не входя в поликлинику. Также увеличили количество работников кол-центра, доврачебных кабинетов, регистраторов, администраторов.

Освободили от посещения поликлиник и детей, которые пропустили школу или детский сад менее пяти дней. Теперь справку о здоровье они могут получить в школьном или детсадовском медкабинете. Здесь же можно получить справку для посещения учреждений дополнительного образования. Татьяна Новикова уточнила, что это не касается сложных видов спорта, где требуется углубленное обследование.

Результаты работы такой системы можно оценить на примере тюменской поликлиники № 1. Главврач Андрей Кутергин рассказал, что разделение входа для больных и здоровых в поликлинику позволил снизить общее число посетителей. Также сотрудники поликлиники призывают детей и взрослых оставаться дома и вызывать врача.

"Здесь очень важен личный настрой каждого. Когда человек осознает, чем опасно скопление людей, он сам постарается свести посещение поликлиники до минимума", - сказал он.

Евгения Шевцова