Комитет по туризму и гостеприимству планируют создать на базе ТПП Тюменской области

| Фото: ТПП ТО | Фото: ТПП ТО

Создать комитет по туризму и гостеприимству на базе Торгово-промышленной палаты Тюменской области намерены представители индустрии региона. Такой стала резолюция бизнес-завтрака "Туристический потенциал региона", который организовали ТПП ТО и областное агентство туризма и продвижения 15 сентября.

Этот комитет, по задумке, должен представлять из себя фокус-группу, куда вошли бы отельеры, логисты, сувенирщики, сотрудники санаторно-курортных заведений и остальных подразделений отрасли. Объединяя усилия и идеи, они формировали бы предложения и выходили с инициативами к общественности и органам власти. Вопрос о появлении такой структуры рассмотрят на ближайшем заседании совета Торгово-промышленной палаты субъекта.

Руководитель регионального агентства туризма и продвижения Мария Трофимова подчеркнула, что в отрыве от отрасли их работа невозможна. Нужна консолидация усилий с профессиональными сообществами: только так можно рассматривать туризм как новый тренд развития Тюменской области.

Во время мероприятия были озвучены проблемы, с которыми сталкиваются работники туристической сферы. Это недостаток инфраструктуры для развлечения туристов в Тюмени (не всем интересно историческое направление), дефицит обслуживающего персонала, многие из которых в период пандемии переквалифицировались и ушли в другие направления работы, нехватка компетентных экскурсоводов, вопросы координации групп. Есть необходимость в обучении кадров для туристической отрасли области. С этим тоже может помочь Торгово-промышленная палата региона, у которой есть лицензия на образовательную деятельность.

Участники бизнес-завтрака в качестве примера привели европейские страны, где среди официантов много взрослых людей, много мужчин, которые довольны своей работой, тогда как в России до сих пор отношение к сфере обслуживания как к чему-то недостойному. Среди перспективных направлений, помимо термальных источников, были озвучены промышленный туризм и отдых для многодетных семей. Сейчас не только в Тюменской области, а в целом по стране не все гладко с размещением последних, в отелях не продуман номерной фонд и детский досуг. В этом вопросе представители индустрии советуют ориентироваться на Турцию, где детские комнаты могут на несколько часов занять ребят и подарить мамам время для релакса.

Дарья Казакова