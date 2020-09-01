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Три человека пострадали в аварии на Червишевском тракте

Происшествия, 19:55 15 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три человека пострадали в ДТП на Червишевском тракте – в районе поворота на оз. Лебяжье – в Тюмени 15 сентября.

Здесь столкнулись два автомобиля.

"Машина Toyota Corolla въехала в лужу, ее вынесло на встречную полосу. Она столкнулась с автомобилем ВАЗ-21102. По предварительным данным, пострадали три человека", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

У женщины 1972 года рождения диагностирован ушиб грудной клетки.

"Предварительно, водитель "десятки" получил достаточно серьезные травмы. Из машины его вытаскивали медики и сотрудники ГИБДД. Пострадал и водитель иномарки", – добавила Анжела Борисова.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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