Три человека пострадали в аварии на Червишевском тракте

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три человека пострадали в ДТП на Червишевском тракте – в районе поворота на оз. Лебяжье – в Тюмени 15 сентября.

Здесь столкнулись два автомобиля.

"Машина Toyota Corolla въехала в лужу, ее вынесло на встречную полосу. Она столкнулась с автомобилем ВАЗ-21102. По предварительным данным, пострадали три человека", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

У женщины 1972 года рождения диагностирован ушиб грудной клетки.

"Предварительно, водитель "десятки" получил достаточно серьезные травмы. Из машины его вытаскивали медики и сотрудники ГИБДД. Пострадал и водитель иномарки", – добавила Анжела Борисова.

Инна Пахомова