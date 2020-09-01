"Ангажемент" готов представить публике уникальный "Остров сокровищ"

| Фото: Молодежный театр "Ангажемент" во ВКонтакте | Фото: Молодежный театр "Ангажемент" во ВКонтакте

Новые премьеры приготовили для жителей Тюменской области местные театры. О планах на сезон рассказала директор областного департамента культуры Елена Майер.

30 сентября зрители театра "Ангажемент" увидят спектакль "Остров сокровищ". Это одна из самых уникальных постановок театра. Репетиции проходили онлайн еще во время режима самоизоляции. А зрители голосовали и выбирали, какого актера выбрать на ту или иную роль.

"Одной из значимых премьер станет постановка "Тартюф" режиссера из Санкт-Петербурга Александра Баргмана в тюменской драме. Он уже работал с театром, и его спектакли всегда были востребованы, - отметила Майер. - Тобольский драматический театр на средства гранта ставит спектакль "Однажды Гоголь вышел из кареты". Театр танца Дмитрия Ефимова выпускает спектакль "Дракула", тюменцы с нетерпением ждут премьеры".

Ярким событием обещает стать фестиваль "Театр наций FEST", который пройдет в Тобольске в ноябре. Спектакли будут проходить одновременно на нескольких площадках, а зрителям помимо традиционного предложат формат с применением VR-технологий.

"Театр наций привезет несколько спектаклей, и один из них пройдет в формате дополненной реальности. Зрители смогут погрузиться в виртуальное пространство. Это новый, необычный для нас формат", - рассказала Елена Майер.

Добавим, уточнить подробную информацию, а также приобрести билеты на спектакли, фестивали и концерты можно на сайте Тюменского-концертно-театрального объединения, а также в кассах учреждений культуры.

Любовь Голышева