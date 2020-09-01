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Осеннюю охоту на дичь запретили в четырех районах Тюменской области

Общество, 13:26 16 сентября 2020

www.mnr.gov.ru

Осенняя охота запрещена на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь на территории охотничьих угодий Абатского, Бердюжского, Казанского, Сладковского муниципальных районов Тюменской области.

Решение принято из-за карантина по высокопатогенному гриппу птиц, введенному региональным правительством.

Запрет действует в каждом из указанных муниципальных районов до отмены карантина. Охотников просят с пониманием отнестись к решению, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

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# карантин , осенняя охота , птичий грипп

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