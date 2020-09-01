Осеннюю охоту на дичь запретили в четырех районах Тюменской области
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Осенняя охота запрещена на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь на территории охотничьих угодий Абатского, Бердюжского, Казанского, Сладковского муниципальных районов Тюменской области.
Решение принято из-за карантина по высокопатогенному гриппу птиц, введенному региональным правительством.
Запрет действует в каждом из указанных муниципальных районов до отмены карантина. Охотников просят с пониманием отнестись к решению, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.