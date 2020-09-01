640 лет назад русские войска победили в Куликовской битве

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

21 сентября 1380 года русские во главе с великим князем московским и владимирским Дмитрием Донским разгромили монголо-татарское войско под командованием Мамая.

Куликовская битва стала одним из главных событий русской истории XIV века. Ей предшествовало два столкновения с ордынцами. В 1377 году царевич Арапша (хан Араб-шах) разграбил Нижний Новгород. Пострадали и другие города. В 1378 году Мамай отправил на Русь новое войско под командованием мурзы Бегича. На реке Воже разыгралась битва, ордынцы были разбиты и бежали. Поражение татар на Воже не способствовало укреплению авторитета Мамая, он собирался взять реванш.

Осенью Мамай повел на Русь 150-тысячное войско. В Кафе, генуезской колонии в Крыму (современная Феодосия), Мамай нанял отряд закованной в латы западноевропейской пехоты. Темник заручился так же союзом с великим литовским князем Ягайло Ольгердовичем и рязанским князем Олегом. Но союзники не спешили на соединение с Мамаем, они выжидали. Ягайле невыгодно было ни усиление Москвы, ни победа Орды. Олег же был вынужден играть роль союзника, чтобы спасти от разграбления свою землю. Рязань ближе всего находилась к Орде. Олег сообщил татарам броды на Оке, а Дмитрию Московскому о пути продвижения татар. Навстречу ордынцам вышло многочисленное - до 150 тыс. - русское войско. (Правда, многие историки считают, что численность и татар, и русских летописцами завышены). Из Литвы поддержать Дмитрия пришли с полками два брата Ягайлы - старшие сыновья Ольгерда православные князья Дмитрий и Андрей, сидевшие в Брянске и Полоцке. Дмитрия Московского и его двоюродного брата Владимира Серпуховского благословил на бой с татарами русский монах-подвижник, основатель Троицкого монастыря Сергий Радонежский. Два инока Троицкого монастыря в прошлом бояре – Пересвет и Ослябя отправились вместе с русским войском навстречу ордынцам.

Некоторые современные историки сомневаются в том, что битва происходила на Куликовом поле у Дона: здесь не найдено ни могильников, ни оружия - только одна кольчуга и шлем. Отдельные специалитсты предполагают, что, возможно, битва была в Москве на Кулишах. Помимо Дмитрия, непосредственно битвой руководили его двоюродный брат Владимир Серпуховской и воевода из Галицко-Волынской земли Дмитрий Боброк. Русские полки построились традиционным для себя строем - орлом, при этом оставили в засаде и в резерве около трети войска. Мосты через Дон русские сожгли по предложению литовских князей, чтобы у слабых духом не появилось искушение бежать с поля битвы. Бой начался поединком богатырей: монаха Александра из Троице-Сергиевой обители (в прошлом боярина - Пересвета) и ордынского богатура Челубея. Витязи поразили друг друга копьями, Челубей упал на землю, конь русского богатыря принес мертвого седока в свой стан. Татарские всадники пошли в атаку. Они смяли русский Сторожевой полк. Великий князь Дмитрий сражался в доспехах простого война в Передовом полку. Воины этого полка почти все пали. Дмитрия после боя с трудом нашли: князь лежал без сознания, придавленный срубленным в схватке деревом. Ордынцам вначале удалось прорвать левый русский фланг. Они устремились в тыл Большому полку. Однако здесь им путь перекрыл перестроившийся Большой полк и резервные отряды. Затем неожиданно на татар обрушился многочисленный Засадный полк во главе с Владимиром Серпуховским и Дмитрием Боброком. Нукеры Мамая побежали, сметая собственные подкрепления. Не спасла Мамая ни восточная конница, ни генуэзские наемники-пехотинцы. Мамай был разгромлен и бежал.

Преследовать противника Дмитрий, прозванный с тех пор Донским, не стал. У реки Калки остатки Мамаева войска были вторично разбиты ханом Тохтамышем. Мамай пытался укрыться в генуэзской колонии Кафе, но горожане убили темника, желая завладеть его казной. Князь Дмитрий Донским благополучно вернулся со своим воинством на Русь.

Использована информация Российского военно-исторического общества