59 человек с COVID-19 выявили в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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59 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области. В России за последние сутки зафиксировано 5 тыс. 905 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 24,5% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5 тыс. 339 человек.

В Москве 805 новых случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 206, в Ростовской области - 172.

В Свердловской области заболели 129 человек, в Югре - 81, в Челябинской области - 61, на Ямале - 59, в Курганской области - 28.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 млн 91 тыс. 186 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 19 тыс. 195 летальных исходов, выздоровели 901 тыс. 207 человек.