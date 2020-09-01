Роспотребнадзор: за полгода COVID-19 зарегистрирован у 47 тысяч детей

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Дети восприимчивы к коронавирусной инфекции. К такому заключению пришли специалисты ЦНИИ эпидемиологии, сообщает Роспотребнадзор. За первое полугодие 2020 года в России зарегистрировано 47 тыс. 712 случаев COVID-19 у детей, это 8,4% от общего числа заболевших.

Ретроспективный анализ всех случаев подтвержденной COVID-19 у детей за этот период показал, что у большинства, 49,9%, инфекция протекала в легкой форме.

По мнению ученых, это может объясняться так называемой конкуренцией вирусов, которые могут одновременно присутствовать на слизистой органов дыхания. А также, вероятно, тем, что у детей рецептор АПФ, к которому прикрепляется коронавирус, имеется в недостаточных количествах в дыхательных путях, легких и кишечнике.

У 32,3% маленьких пациентов было подтверждено бессимптомное течение. Большинство заболевших детей переносит коронавирусную инфекцию с незначительным повышением температуры тела, першением или дискомфортом в горле, умеренным сухим кашлем, реже – с потерей обоняния и вкуса.

Поражение желудочно-кишечного тракта, а именно такие проявления, как диарея, тошнота и рвота, нечастые симптомы коронавирусной инфекции у детей (не более 5,1%).

По данным исследования, тяжелую форму болезни у детей регистрировали лишь в 0,2% всех случаев, что существенно ниже, чем у взрослых. Наибольшая доля среднетяжелых и тяжелых форм болезни встречалась у детей в возрасте до года.

Осложнения при коронавирусной инфекции регистрировали так же достаточно редко. Так, пневмонии диагностировали не более чем у 8% больных, преимущественно старше 7 лет.