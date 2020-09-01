54 новых случая COVID-19 выявили в Тюменской области

| Фото: www.mos.ru, Е.Самарин | Фото: www.mos.ru, Е.Самарин

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Коронавирусную инфекцию у 54 человек подтвердили в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявили 5 тыс. 670 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 23,1% случаев у заболевших не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 132 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 тыс. 809 человек.

По числу заболевших лидирует Москва - 750 человек, в Санкт-Петербурге - 207 человек, в Московской области - 173 человек.

В Свердловской области заболели 127 человек, в Югре - 83, в Челябинской области - 72, на Ямале - 58, в Курганской области - 28.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 79 тыс. 519 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 тыс. 917 летальных исходов, выздоровели 890 тыс. 114 человек.