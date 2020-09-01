Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 октября

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Режим повышенной готовности продлен на Ямале до 1 октября включительно. Соответствующий документ подписал глава округа Дмитрий Артюхов.

Ямальцам рекомендовано соблюдать масочный режим в общественных местах и социальную дистанцию.

Режим самоизоляции действует для граждан 65 лет и старше, а также тех, кто имеет хронические заболевания. Им по-прежнему разрешено покидать дома только в случае крайней необходимости. Доставка продуктов и лекарств пожилым северянам по их запросу осуществляется волонтерами и социальными работниками.

Напомним, ранее Ямал перешел на третий этап снятия ограничений. С 1 сентября возобновили свою деятельность кафе, бары, рестораны, кинозалы, торговые и развлекательные центры. Все они работают с соблюдением необходимых требований санитарной безопасности.