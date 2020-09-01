  • 15 сентября 202015.09.2020вторник
  • USD74,7148
    EUR88,5819
  • В Тюмени 11..13 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 октября

Общество, 17:21 15 сентября 2020

www.yanao.ru

Режим повышенной готовности продлен на Ямале до 1 октября включительно. Соответствующий документ подписал глава округа Дмитрий Артюхов.

Ямальцам рекомендовано соблюдать масочный режим в общественных местах и социальную дистанцию.

Режим самоизоляции действует для граждан 65 лет и старше, а также тех, кто имеет хронические заболевания. Им по-прежнему разрешено покидать дома только в случае крайней необходимости. Доставка продуктов и лекарств пожилым северянам по их запросу осуществляется волонтерами и социальными работниками.

Напомним, ранее Ямал перешел на третий этап снятия ограничений. С 1 сентября возобновили свою деятельность кафе, бары, рестораны, кинозалы, торговые и развлекательные центры. Все они работают с соблюдением необходимых требований санитарной безопасности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , режим повышенной готовности , Ямал

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:02 15.09.2020Горячая линия по вопросам школьного питания работает в Тюменской области
19:00 15.09.2020Конкурс Минкультуры выявит лучшее продвижение бренда библиотек
18:49 15.09.2020Тобольские сувениры отметили на всероссийской туристической выставке
18:38 15.09.2020Итоги флешмоба "Арбузная душа" подвели в Тюменском районе