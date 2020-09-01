Еще 51 случай коронавирусной инфекции подтвердили в Тюменской области

| Фото: www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

51 случай заболевания COVID-19 выявили в Тюменской области. Всего в России за последние сутки подтвердилось 5 тыс. 529 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб 15 сентября.

В 22,5% случаев клинических проявлений болезни не наблюдалось. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 тыс. 605 человек.

По числу новых случаев лидирует Москва - 730, Санкт-Петербург - 206 и Ростовская область - 165.

В Свердловской области заболели 124 человека, в ХМАО-Югре - 83, в Челябинской области - 71, в ЯНАО - 61, в Курганской области - 25.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 73 тыс. 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 тыс. 785 летальных исходов, выздоровело 884 тыс. 305 человек.