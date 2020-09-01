30 жителей Тюменской области вылечились от COVID-19 за минувшие сутки

| Фото: www.mos.ru, М. Мишин | Фото: www.mos.ru, М. Мишин

30 жителей Тюменской области излечились от новой коронавирусной инфекции за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб 15 сентября. За весь период пандемии выздоровели 7 тыс. 300 человек.

По данным на 15 сентября за минувшие сутки в регионе выявлен 51 новый случай COVID-19, всего с начала пандемии заболели 8 тыс. 520 человек.

За минувшие сутки заболели трое детей. Семь пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ. 703 человека остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 393 человека находится на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 32 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.