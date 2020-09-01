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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области восемь человек с COVID-19 подключены к ИВЛ

Общество, 14:38 14 сентября 2020

www.mos.ru, Д. Гришкин

Восемь жителей Тюменской области с COVID-19 подключены к ИВЛ за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб 14 сентября.

В области зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Среди заболевших есть один ребенок. Всего с начала пандемии - 8 тыс. 469.

Три человека выздоровели. За весь период оправились от ковида 7 тыс. 270.

690 человек остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 673 человека находится на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 32 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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