В Тюменской области восемь человек с COVID-19 подключены к ИВЛ
www.mos.ru, Д. Гришкин
Восемь жителей Тюменской области с COVID-19 подключены к ИВЛ за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб 14 сентября.
В области зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Среди заболевших есть один ребенок. Всего с начала пандемии - 8 тыс. 469.
Три человека выздоровели. За весь период оправились от ковида 7 тыс. 270.
690 человек остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 673 человека находится на перевахтовке.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 32 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.