В Тюменской области восемь человек с COVID-19 подключены к ИВЛ

www.mos.ru, Д. Гришкин www.mos.ru, Д. Гришкин

Восемь жителей Тюменской области с COVID-19 подключены к ИВЛ за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб 14 сентября.

В области зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Среди заболевших есть один ребенок. Всего с начала пандемии - 8 тыс. 469.

Три человека выздоровели. За весь период оправились от ковида 7 тыс. 270.

690 человек остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 673 человека находится на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 32 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.