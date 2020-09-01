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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Трое тюменцев привезли COVID-19 из-за границы

Общество, 10:25 14 сентября 2020

duma.gov.ru

Трое жителей Тюменской области вернулись из загранпоездки с коронавирусом, сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным на 11 сентября, 3 тыс. 741 человек вернулись из-за границы и заполнили анкеты на портале госуслуг. В первые три дня после возвращения протестировались 3 тыс. 661 человек, из них выявили трех жителей области, инфицированных COVID-19.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что согласно постановлению № 22 от 27 июля "в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг".

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# коронавирус

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