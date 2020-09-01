В Тюменской области возобновят работу детские игровые комнаты и МФЦ

| Фото: ТРЦ "Кристалл" Тюмень ВК | Фото: ТРЦ "Кристалл" Тюмень ВК

Детские игровые комнаты и МФЦ смогут возобновить работу с 15 сентября после смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Также с 15 сентября в регионе разрешается проводить конгрессы, выставочные и спортивные мероприятия. Спортсмены в составе официальных групп и сборных команд Тюменской области смогут выезжать для участия в мероприятиях и соревнованиях регионального, межрегионального и всероссийского уровней.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлили до 28 сентября. По-прежнему жители обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Гражданам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.