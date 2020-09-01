Женщина c COVID-19 умерла в Тюменской области

www.mos.ru, М. Мишин www.mos.ru, М. Мишин

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60-летняя пациентка с тяжелой двухсторонней вирусной пневмонией на фоне сопутствующих хронических заболеваний скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей, сообщает региональный оперативный штаб 16 сентября.

Всего за минувшие сутки в регионе выявлено 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе у восьми детей. Всего с начала пандемии - 8 тыс. 574. Выздоровели 27 человек, а за весь период - 7 тыс. 327.

Семь пациентов подключены к ИВЛ. 708 человек остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 393 человека находится на перевахтовке.

Добавим, всего за период пандемии в Тюменской области скончались 33 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.