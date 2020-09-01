Цуканов попросил Голикову о первоочередной вакцинации журналистов

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

С просьбой отнести профессию журналиста к группам риска по заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 для вакцинации в приоритетном порядке обратились представители СМИ к полпреду президента РФ в УФО Николаю Цуканову на совете по информационной политике.

"Мы обратимся в федеральный штаб с просьбой, чтобы всех журналистов по их желанию могли включить в зону риска и привить от COVID-19", – ответил Николай Цуканов.

Он направил обращение заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой. "Принимая во внимание важность проведения осеннее-зимней кампании по профилактике гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции для всех групп населения, а также с учетом особенности работы журналистов в близком контакте с большим количеством людей, прошу вас рассмотреть возможность решения этого вопроса", – цитирует обращение полпреда пресс-служба ведомства.