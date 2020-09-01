В Тюменской области четыре ребенка заболели COVID-19 за сутки

www.mos.ru, Д. Гришкин www.mos.ru, Д. Гришкин

Четыре ребенка в Тюменской области заболели коронавирусной инфекцией за минувшие стуки, сообщает региональный оперативный штаб 17 сентября.

Новых случаев заболевания в регионе - 57. Всего с начала пандемии - 8 тыс. 631. Оправились от ковида 25 человек. За весь период выздоровели 7 тыс. 352.

Семь пациентов подключены к ИВЛ. 742 человека остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 298 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 33 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.