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Лауреаты "Утренней звезды" выступят на концерте "Козге очрашулар"

Общество, 09:29 21 сентября 2020

ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Ведущие исполнители и коллективы Тюмени и Тюменского района выступят с концертной программой "Козге очрашулар" ("Осенние встречи"), которая начнется на сцене ДНК "Строитель" 25 сентября в 17 часов, сообщают организаторы.

К слушателям выйдут лауреаты детского конкурса "Утренняя звезда – 2020" ("Тан йолдозы – 2020"), лауреаты конкурса "Народное творчество – 2020" ("Халык сангатэ – 2020"): народный ансамбль татарской эстрадной песни "Ахтямушки", детский вокальный ансамбль "Байрам" и другие ансамбли и солисты.

Как сообщают организаторы, сюрпризом для зрителей станет выступление новых талантливых исполнителей.

Количество мест ограничено. Дополнительная информация по телефону: 36-56-17. Билеты в кассе — 150 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

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# выступление , концерт

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