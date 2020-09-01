Ярмарка детских кружков откроется в тюменском "Нефтянике"

| Фото: ДШИ "Этюд" во ВКонтакте | Фото: ДШИ "Этюд" во ВКонтакте

Ярмарка детских кружков и секций откроется в тюменском ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) 19 сентября. Будет представлено более 50 направлений для развития детей разного возраста.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

"Можно быстро проконсультироваться со специалистами и записать ребенка на понравившиеся курсы. На ярмарке будут представлены как бюджетные учреждения, так и коммерческие, поэтому выбор творческих направлений огромный: будут и студии изо, и клубы робототехники, и классы лепки из глины, и студии эстрадного вокала", - рассказала Майер.

Ярмарка в "Нефтянике" будет работать в течение дня. Телефон для справок: 8 (902) 855-44-91.

Анжела Лебедева