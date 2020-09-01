Более ста тридцати человек очистили от мусора берег тюменского озера

| Фото: предоставлено организаторами акции | Фото: предоставлено организаторами акции

134 человека приняли участие в уборке прибрежной территории оз. Круглое в Тюмени в рамках акции "Сделаем!", которая прошла в регионе 19 сентября.

"Участники собрали 152 мешка с мусором – объем одного мешка 120 литров. К акции присоединились сотрудники регионального департамента экологии и недропользования, Федеральной кадастровой палаты, Росреестра, Росприроднадзора и представители других ведомств. Также в ней приняли участие отряд детского морского центра "Алый парус", волонтеры, активные граждане, сотрудники различных компаний и магазинов", – рассказала координатор акции "Сделаем!" по Тюменской области Юлия Стафеева.

Она отметила, что в 2020 году уборка проходила иначе: участники старались не толпиться в одном месте, соблюдали дистанцию.

"Люди подходили организованной группой, регистрировались, получали мешки, перчатки. И так по очереди", – добавила Юлия Стафеева.

Представители "Алого паруса" организовали полевую кухню, угощали всех горячим чаем и булочками. Сотрудники сети магазинов "Крепыж" разыграли фонарики, наборы отверток и подарки среди участников уборки. Каждому вручили на память значок с логотипом акции "Сделаем!".

Инна Пахомова