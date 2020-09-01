О морских чудесах расскажет передвижная выставка в Ялуторовске

| Фото: Ялуторовский музейный комплекс | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Передвижной выставочный проект "Море - вечная загадка" разрабатывают сотрудники Ялуторовского музейного комплекса, сообщает учреждение культуры.

Воспитанники городского детского сада № 8 первыми увидят фотографии экспонатов морских обитателей и раковин моллюсков из фондов музея, представленные на экспозиции. Среди них: морская звезда - один из самых загадочных жителей морских глубин; отличающийся внушительными размерами камчатский краб; кораллы – необычные морские животные, похожие на растения; рыба-ёж и другие.

Выставка даст возможность окунуться в волшебный и таинственный подводный мир, узнать об уникальных особенностях и приспособлениях к среде обитания представителей морской фауны.