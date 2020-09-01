Электрокар и мотоцикл спроектируют студенты в школе инженерного резерва

| Фото: Школа инженерного резерва ТИУ ВКонтакте | Фото: Школа инженерного резерва ТИУ ВКонтакте

Студентов первого и второго курсов приглашают в школу инженерного резерва ТИУ. Их должна интересовать проектная деятельность, участие в инженерных соревнованиях, возможность развиваться в качестве наставников для школьников, сообщает ШИР.

Занятия студенческих групп будут проходить дважды в неделю по двум направлениям.

В команде Electric bike студенты разработают электрические мотоциклы, в Electro Kart - гоночные автомобили без кузова на электрической тяге.

Узнать подробности и записаться можно здесь.