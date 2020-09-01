Сотрудники Минтруда обучат специалистов центра занятости Тобольска

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Представители ВНИИ труда Минтруда России, преподаватели высших учебных заведений Москвы и специалисты-практики из московских центров занятости населения проводят обучение специалистов центра занятости Тобольска.

Оно организовано в рамках нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости", сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Учебный курс состоит из дистанционных занятий и очного формата обучения.

Специалистов службы занятости познакомят с изменениями нормативно-правовой базы в трудовой сфере, требованиями профессионального стандарта. Они получат представление о системе независимой оценки квалификаций. Большое количество лекций и практических занятий посвящено современным формам и методам работы центров занятости, особенностям взаимодействия с различными категориями граждан, с работодателями, основам конфликтологии. После окончания курса слушатели пройдут аттестацию и получат удостоверения.

Ранее специалисты кадрового центра "Работа России" Тобольска и Тобольского района уже прошли обучение принципам и инструментам "Бережливого производства" на базе "Фабрики процессов" в Тюмени в конце августа 2020 г. Полученные знания будут применяться для оптимизации процессов оказания государственных услуг.