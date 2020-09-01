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Тюменцы могут посетить природный парк "Оленьи ручьи"

Общество, 17:02 23 сентября 2020

Фото: Тюменская область сегодня. Иван Третьяков

Природный парк "Оленьи ручьи" в Свердловской области привлекает тюменцев живописными местами, пещерами и скалами. Советы для комфортной и интересной поездки опубликовала "Тюменская область сегодня".

Парк - особо охраняемая природная территория. Передвигаться по "Оленьим ручьям" на механических транспортных средствах и моторных лодках запрещено. Не рекомендуется сходить с маршрутов и тропинок. Если появится желание провести не день, а сутки, то палатки можно ставить только в специально оборудованных местах.

Посетителей просят соблюдать тишину, не мусорить. Сбор букетов, гербариев, коллекций насекомых и минералов запрещен. С собой обязательно пригодится налобный фонарик.

Самый популярный маршрут по парку составляет примерно 15 км. Везде есть таблички с указателями. Маршрут идеален для тех, кто устал от городского шума, рабочих хлопот, утомительной офисной суеты.

Ближайший населенный пункт от ручьев - Бажуково. На погоду в нем и стоит ориентироваться при выборе даты поездки.

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