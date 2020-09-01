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В Тобольске чествовали представителей индустрии туризма

Общество, 10:32 25 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Руководители учреждений и предприятий туристической индустрии Тобольска получили награды в честь всемирного Дня туризма.

Благодарственные письма вручил глава города Максим Афанасьев на заседании координационного совета по развитию внутреннего и въездного туризма.

"В столь непростой год мы проверили себя на прочность. Сделали вывод, что имеем серьезные конкурентные преимущества в части внутреннего туризма. Теперь нужно скорректировать приоритеты, определить четкие задачи, которые позволят наращивать турпоток. Ситуация с эпидемией для нас является толчком для внедрения новых подходов в сфере услуг. Важно, чтобы мы были заинтересованы в продвижение города", - отметил Максим Афанасьев.

Глава города вручил благодарственные письма за большой вклад в развитие внутреннего и въездного туризма на территории города руководителям гостиниц, баз отдыха, музеев, туристических агентств.

Также Максим Афанасьев передал на хранение музею истории освоения и изучения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича флаг Тобольска, который в феврале 2020 года побывал на антарктической станции "Беллинсгаузен". Его доставили в Тобольск участники парусной экспедиции похода, посвященной 75-летию Великой Победы и 175-летию Русского географического общества. Участники экспедиции на яхтах "Жемчужина" и "Сибирь" прошли по маршруту: Архангельск-Нарьян-Мар-Харасавей- о. Белый-Салехард-Ханты-Мансийск-Тобольск-Омск.

Памятный флаг будет хранится в экспозициях музея.

Евгений Новоселов

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# день туризма , Максим Афанасьев , Тобольск

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